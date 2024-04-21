حبس 6 عاطلين لحيازتهم 6 قطع من الأسلحة البيضاء في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 6 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 6 قطع من الأسلحة البيضاء بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى قسم الأدلة الجنائية لفحصها.

معلومات سرية

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط المباحث، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 6 عاطلين بحيازة أسلحة بيضاء بدوائر اقسام المدينة.

ضبط المتهمين

علي الفور تم ضبط 6 عاطلين، لهم معلومات جنائية مسجلة، وبتفتيشهم عثر على 6 قطع سلاح أبيض مطواه "قرن غزال" بحوزتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.