حبس عاطلين ضُبطا بـ42 كيلو "حشيش" فى الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار وحيازة 42،500 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وفردي خرطوش وعدد من الطلقات، بقصد ترويجها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص، والسلاحين الناريين إلى الأدلة الجنائية.

معلومات سرية لضباط مكافحة المخدرات

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بلاغًا يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، "لهما معلومات جنائية"، بمزاولة نشاطهما الإجرامي الذى تخصص فى الاتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة أول المنتزه مسرحًا لمزاولة نشاطهما.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 42،500 كيلوجرام لمخدر الحشيش، و2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين جنيه تقريبًا، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.