التحقيق في نشوب حريق داخل كافيه شرق الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بكافيه دون حدوث إصابات والتحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها، وسؤال شهود العيان، وندب الأدلة الجنائية لبيان أسباب الحريق.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل كافيه في منطقة سموحة في أحد المجمعات التجارية والترفيهية دون حدوث خسائر في الأرواح، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية بمعداتها وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران الى باقى المحلات المجاورة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة أثار حريق بمحل أجهزة كهربائية، بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، دون حدوث أي خسائر بشرية في الأرواح أو وقوع أي إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

حريق محل أدوات كهربائية

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق في محل أدوات كهربائية بدائرة القسم، دون حدوث اصابات أو خسائر في الأرواح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة، رفقة رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 7 سيارات إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بمساحة 100 متر بالطابق الأرضي وجزء مساحته 70 مترا بالطابق الأول العلوي بمحل أدوات كهربائية منزلية على مساحة 400 متر بالطابق الأرضي و400 متر تقريبا بالطابق الأول العلوي أسفل عقار مكون من طابق أرضي وعدد 11 طابقا علويا و3 شقة لكل طابق وتم عمل فتحات تهوية بالجدار والإطفاء والتبريد بمعرفة القوات.

وتبين حدوث تلفيات كاملة بمحل الأدوات الكهربائية بعد التهام جميع الأجهزة، وسط ترجيحات أولية تشير إلى أن سبب وقوع الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائي.

وبسؤال مالك المحل (م. س. ال. خ) 54 سنة، مقيم بالدخيلة، تبين عدم وجود اسم تجاري، وأن المخزن غير مستوفى لاشتراطات الحريق وبه سوء تخزين، ولم يحدث أي إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.