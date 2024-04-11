الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حبس عاطل بتهمة النصب علي المواطنين في الإسكندرية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالنصب على المواطنين بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دراسية مزورة وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وفحصها.

بلاغ بقيام عاطل بالنصب على المواطنين

وتلقت مديرية أمن الاسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دراسية مزورة وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الكبرى.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبص علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد و2 أكلاشيه ودفتر إيصالات استلام نقدية وطابعة ألوان وجهاز حاسب آلي بمشتملاته بفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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