تفحم محل ملابس في حريق غرب الإسكندرية.. والنيابة تُحقق

طلبت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة ورود تحريات المباحث حول نشوب حريق في محل ملابس جاهزة بمنطقة البيطاش بحي العجمي، كائن بعقار مكون من دور أرضي و4 طوابق وامتداده إلى ثلاث محلات أخرى، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

كما طلبت النيابة تقرير الدفاع المدني؛ لمعرفة بداية ونهاية الحريق،

بلاغ بنشوب حريق

تلقت مديرية أمن الاسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بشارع السماليهي 1 بمنطقة البيطاش الرئيسي دون اصابات، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية ورئيس حي العجمي برئاسة هدي ابو كليلة، وسيارات الاطفاء والاسعاف الي مكان الواقعة.

الدفع بسيارات الإطفاء

وتم الدفع بـ 6 سيارات اطفاء للسيطرة علي الحريق، ومنع امتداده أكثر من ذلك وجري السيطرة عليه مستمره، وحصر الحريق في المناطق المدلعه بها، ومعالجة الحالات المصابة بأختناق بواسطة سيارات الإسعاف المتواجده في المكان.

وبالمعاينة وبالفحص تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمحل للبدل والملابس الجاهزة بالدور الاول كان يستخدم كافية سابقا مما ادي الي اندلع الحريق في المحل بسرعه نظرا لوجود مواد قابلة للاشتعال وغلق المحل في أول أيام عيد الفطر وامتدت النيران الي 3 محلات مجاورة وواجه 3 عقارات وتم إخلاء العقارات من قاطنيه بسبب الدخان الكثيف والسيطرة على الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.