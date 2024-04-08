الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حريق هائل بمقر نادي صيادلة الإسكندرية يتسبب في تعطل حركة المرور

من الحدث
من الحدث

تسبب حريق هائل بمقر نادى صيادلة الإسكندرية بطريق الكورنيش، في تعطل حركة المرور وتكدس السيارات، فيما تجرى قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل اول، بورود بلاغ بنشوب حريق بمقر نادى نقابة الصيادلة بطريق الكورنيش فى منطقة سابا باشا، دائرة القسم مما تسبب في ذعر المواطنين.

انتقال رجال الحماية المدنية

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الرمل أول، إلى موقع البلاغ رفقة قوات الحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق هائل بمقر النادى المشار إليه وجارى التعامل مع النيران ومحاصرتها قبل امتدادها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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حريق هائل صيادلة الإسكندرية حركة المرور أمن الأسكندرية الرمل أول بطريق الكورنيش

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