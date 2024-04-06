السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المؤبد لمتهم بقتل زوجته في الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني النجار، رئيس المحكمة، بمعاقبة جزار بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض والأدوات المستخدمة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، بعد اتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد فهمي يونس، والمستشار محمد الامير مظهر، والمستشار بسَّام محمود علي، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين.

تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 20060 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، بقيام المتهم بقتل المجني عليها داخل الشقة محل سكنهما، بدائرة القسم.

وكشفت التحريات عن وجود خلافات زوجية بين المتهم "أ.ع.أ" جزار، وبين المجني عليها زوجته " ن.ر.ع" ربة منزل، وذلك حال قيامها بنقل بعض قطع الأثاث من مسكن الزوجية إلي مسكن والد المجني عليها للإقامة مع والدها.

ونشبت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المتهم بجذب غطاء رأس حريمي وخنقها فسقطت على الأرض ثم علق جثمانها على باب خزينة الملابس بغرفة النوم، وأحضر سلاح أبيض نصل كتر وإصابتها في يدها حتى قطع الشرايين للتأكد من وفاتها، وغادر محل الواقعة.

وتبيَّن من استجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنه تزوج من المجني عليها منذ قرابة 8 سنوات ومنذ 3 سنوات بدأ يلاحظ بعض التغيرات في تصرفات المجني عليها فساوره الشك بشأن سلوكها وترك مسكن الزوجية وإقامتها رفقة أهلها، وقرر التخلص منها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق التي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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