أثناء التنقيب عن أسلاك النحاس.. مصرع شاب انهارت عليه حفرة شرق الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه إثر انهيار حفرة عليه داخل أرض بشركة النحاس المصرية في منطقة حجر النواتية شرق المدينة أثناء تنقيبه عن كابلات نحاس، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

بلاغ بانهيار حفرة على شاب

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد حبيب، يفيد بورود بلاغ يفيد بانهيار حفرة على أحد الأشخاص وتم احتجازه داخلها، وذلك أثناء التنقيب على كابلات نحاس داخل شركة النحاس بمنطقة حجر النواتية شرق المحافظة.

انتشال جثة شاب

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم، ومسئولو الحي ومعدات الحي وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار حفرة على المدعو “السيد.ص.ا.خ”، 30 سنة، مقيم بمنطقة السيوف بدائرة قسم شرطة رمل ثان، بعد احتجازه داخل الحفرة التى انهالت عليه أثناء التنقيب علي أسلاك النحاس خلسة داخل أرض شركة النحاس، تم استخراج جثة الشاب ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.