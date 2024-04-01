الإثنين 01 أبريل 2024
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رسائل المواطنين للرئيس|برلمانية: نريد تحقيق التوازن بين تعزيز الأمن والاستقرار

سارة النحاس
سارة النحاس

قالت د.سارة النحاس، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، إن الرئيس السيسي يواجه في الولاية الجديدة تحديات جمة تتطلب منه تحقيق التوازن بين تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ففي ولايته الأولى ركز الرئيس السيسي على ملف الأمن والاستقرار، وهو ما يُتوقع أن يستمر في الولاية الثانية مع إيلاء اهتمام خاص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن المتوقع أن يعمل على تعزيز دور مصر في المنطقة، وتحسين العلاقات الدولية، والتركيز على الإصلاحات الداخلية التي تشمل القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.

إضافة إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر. كما يُتوقع أن يُعطى اهتمامًا لتطوير البنية التحتية وتحديث الصناعة، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتنمية القطاع الخاص، وتحسين الخدمات العامة.

وتابعة النائبة سارة النحاس أن الولاية الثانية للرئيس السيسي تأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، ما يتطلب منه مواصلة العمل على تعزيز الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، وكذلك تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي داخل مصر، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام أحد الأولويات العليا، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات كبرى تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، ولابد من التركيز على تطوير التكنولوجيا والابتكار، وتشجيع البحث العلمي، وتطوير التعليم العالي، وتحسين جودة التعليم الأساسي، وتعزيز دور الشباب في المجتمع. فالشباب هم محرك رئيسي للتنمية، ومن المتوقع أن تُعطى لهم الفرص للمشاركة بشكل أكبر في الحياة السياسية والاقتصادية.

أشارت النائبة إلى أن الولاية الثانية للرئيس السيسي تمثل فرصة لتعزيز الإصلاحات التي بدأت في الولاية الأولى وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات أوسع. ستكون هناك حاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين الحوكمة، وتعزيز العدالة الاجتماعية. سيكون من الضروري أيضًا تحسين البيئة التشريعية والقانونية لتشجيع الاستثمار وتسهيل الأعمال، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص ومكافحة الفساد خصوصًا في موضوع الامن الغذائي الذي عانينا منه بشدة الفترة الماضية وسيكون من الضروري أيضًا تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين المواطنين من لعب دور أكبر في عملية صنع القرار، وإن الولاية الثانية للرئيس السيسي تقدم فرصة لترسيخ مكانة مصر كدولة مستقرة ومزدهرة في المنطقة.

رسائل المواطنين للرئيس برلمانية تحقيق التوازن تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية سارة النحاس مجلس النواب بالاسكندرية

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