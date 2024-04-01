"معا نبني حياة للتنمية" بالإسكندرية: الرئيس السيسي جعل للمرأة المصرية كيانا في المجتمع

شكرت الدكتورة وفاء بدر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “معا نبنى حياة للتنمية” بالإسكندرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اهتمامه بملف المرأة المصرية في ظل استراتيجية 2030 وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في المجتمع وتدريبها على شغل المناصب الحكومية.

الرئيس السيسي جعل للمرأة كيان

وأكدت بدر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعل للمرأة المصرية كيان في المجتمع ولها حقوق في بلدها، ونحن نشكر الرئيس على جهوده الكبيرة في ملف المرأة المصرية للمحافظة على حقوقها بالإضافة إلى جهوده تجاه الدوله المصرية وحمايتها من الإرهاب والعمل على التنمية وإنشاء المشاريع الكبرى لجعلها من الدول المتقدمة وسط العالم.