الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مساعد الحزب العربي للعدل والمساواة بالإسكندرية: نؤيد ونبايع الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة

مساعد رئيس حزب العربي
مساعد رئيس حزب العربي للعدل والمساواة بالإسكندرية

قالت الدكتورة وفاء بدر، الأمين العام ومساعد رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة بالإسكندرية، إن الحزب يؤيد ويبايع الرئيس عبد الفتاح السيسي،  إلى فترة رئاسية جديدة، كما أعرب عن سعادته عندما أعلن الرئيس عن ترشحة لفترة جديدة وذلك لاستكمال المشوار الذي بدأ علي يده من منذ ان تولي زمام البلاد، مؤكدة أن الرئيس احترم رغبة المواطنين والحشود التى نزلت إلى جميع ميادين المحافظات للاحتفال بنصر أكتوبر ودعم الرئيس في الانتخابات القادمة.

ملحمة وطنية لدعم السيسي لترشحه لفترة جديدة 

وأكدت مساعد رئيس الحزب، أن محافظة الإسكندرية شهدت خلال حفلات أكتوبر ملحمة وطنيه تضم جميع القوه السياسيه وذلك لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترشحه لفتره رئاسية جديده، مؤكدة أن أفراد الحزب شاركوا في الاحتفال ويؤيدوا بشده دعم الرئيس الي فترة انتخابية جديدة لتولي رئاسة.

السيسي وفر الأمن والأمان للبلاد وهي أكبر نعمة

وأشارت إلي أن مصر الآن تتعرض الى حروب الكترونية شرسه لمحاربتها ومحاولة اسقاطها بالإضافة إلى بث الفتن والاشاعات مستغلين الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها جميع الشعب المصري، وان نعمة الأمن والأمان هي اكبر نعمه وفرها الرئيس السيسي للبلاد فهناك الكثير من الشعوب فقدوا اوطانهم بسبب تدخل الإرهاب، مضيفة أن رغم كل التحديات الصعبة لكن نجح في بناء دوله مصرية حديثه قويه امام العالم وحافظ علي الارض والعرض.

تطهير سيناء وإقامة مشروعات قومية

وتابعت أن الرئيس الرئيس السيسي، قام بتطهير وتنميه ارض سيناء من غزو الإرهاب واقامه مشاريع قومية علي مستوي الجمهورية ومنها في الاسكندرية انشاء بشاير الخير وغيط العنب وغيره من المشاريع الهامة وبالاضافة إلي تطوير وتوسيع الطرق واعاده اعمار البنيه التحتيه وعمل مبادرة "حياه كريمه" والتى اهتمت بالقري التي لم تصل إليها الخدمات ووضعها علي الخريطة والاهتمام بالتعليم والصحه والقضاء علي الامراض المزمنه والاهتمام بالمرأة والطفل ومازال الرئيس مستمر في العطاء لبناء دوله قويه، ولذلك ندعو المواطنين لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للنزول الي اللجان الانتخابية لاعطائه اسمه، ونعم للأمن والأمان ونعم للاستقرار ونعم لحياه كريمه ونعم لفتره رئاسيه جديده للرئيس عبد الفتاح السيسي وتحيا مصر وبيك ومعاك مكملين.

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IMG-20231003-WA0003
IMG-20231003-WA0003
بالاسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة ميادين المحافظات الانتخابات القادمة الأمن والأمان للبلاد

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