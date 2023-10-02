الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حزب الجيل بالإسكندرية يعرب عن سعادته لاستجابة السيسي للحشود وإعلان ترشحه للانتخابات

عمر عوض
عمر عوض

أعرب عمر عوض مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام محافظة الإسكندرية، عن سعادته البالغة باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحزب الجيل ولعدد كبير من الأحزاب المصرية وللجماهيرى التى احتشدت فى كل ميادين مصر بجميع محافظات الجمهورية وإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

إشادة بكلمة الرئيس في مؤتمر حكاية وطن

وأشاد عوض، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بختام مؤتمر "حكاية وطن" الذي عقد لمدة 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه ستتم إعادة بناء سياسة خارجية جديدة لمصر، مطالبًا المصريين بالمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح وكذلك تجديده العهد لتحقيق طموحات المصريين وإقامة دولة المؤسسات التي تحقق الحياة الكريمة، مشيرًا إلى أنه وجّه الحكومة لبحث مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ توصياته وبناء دولة عصرية.

كلمة الرئيس تؤكد على إقامة حياة سياسية

وأضاف أمين جيل الإسكندرية، أن كلمة الرئيس السيسي أكدت حرصه على إقامة حياة سياسية تشكل من جميع القوى السياسية الوطنية بنابع وطني مبني على احترام الآخر بالإضافة لدراسة مخرجات الحوار الوطني الذى شهد آراء جميع القوى السياسية الممثلة فى الأحزاب ومنظمات العمل المدنى لتنفيذ الأفكار والخطط التى من شأنها الصالح العام.

تشكيل غرفة عمليات تتابع الانتخابات الرئاسية

واختتم عوض، تصريحاته بأنه جارى تشكيل غرفة عمليات لمتابعه الانتخابات الرئاسية المقبلة بالإضافة لعمل مؤتمرات بجميع أنحاء الإسكندرية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة.
وكانت قد قامت الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، واعضاء الحزب بالمحافظة بالتجمع لعمل توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي للدعم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تقدم عمر عوض مساعد رئيس الحزب لشؤون المحافظات والأمين العام لمحافظة الإسكندرية، صفوف أعضاء الحزب ومعه قيادات الحزب بالإسكندرية.

وأكد عمر عوض مساعد رئيس الحزب وامين الإسكندرية اننا تجمعنا اليوم من أجل دعم مسيرة التنمية والإصلاح والنهضة التى انتهجها الرئيس السيسي.

وأضاف "عوض"، أن الآلاف الذين حرروا توكيلات لدعم ترشح عبد الفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية جديدة، يؤكد مدى الوعي بالجهود التي تبذلها الدولة في المجالات السياسية  والاقتصادية والاجتماعية على مدار السنين الماضية، والثقة في القيادة السياسية التي  نجحت في الخروج بالبلد من الأزمات التي مرت بها على مدار السنوات الأخيرة.

وأشار امين جيل الإسكندرية ان  حزب الجيل وكوادره بجميع المحافظات يؤكدون دعمهم الكامل والتام للرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، وتكاتف الشعب المصري استطاعت استعادة الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، وفي نفس الوقت التنمية في مختلف المجالات واستعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي، وإحباط الكثير من الأجندات والمؤامرات التي كانت تدبر ضد مصر لزعزعة استقرارها. 

حزب الجيل بالإسكندرية للانتخابات الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي ميادين مصر

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