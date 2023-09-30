السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية يحررون توكيلات لدعم الرئيس السيسي

من الحدث
من الحدث

قامت الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطى بالإسكندرية، وأعضاء الحزب بالمحافظة بعمل توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تقدم عمر عوض، مساعد رئيس الحزب لشؤون المحافظات، والأمين العام لمحافظة الإسكندرية، صفوف أعضاء الحزب ومعه قيادات الحزب بالإسكندرية. 

دعم مسيرة التنمية

وأكد عمر عوض، مساعد رئيس الحزب: "إننا تجمعنا اليوم من أجل دعم مسيرة التنمية والإصلاح والنهضة التي انتهجها الرئيس السيسي".

وأضاف "عوض"، أن الآلاف الذين حرروا توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتولي فترة رئاسية جديدة، يؤكد مدى الوعي بالجهود التي تبذلها الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدار السنين الماضية، والثقة في القيادة السياسية التي نجحت في الخروج بالبلد من الأزمات التي مرَّت بها على مدار السنوات الأخيرة.

وأشار أمين حزب "الجيل" بالإسكندرية، أن الحزب وكوادره بجميع المحافظات، يؤكدون دعمهم الكامل والتام للرئيس السيسي، لافتًا إلى أن الدولة استطاعت استعادة الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، وفي نفس الوقت التنمية في مختلف المجالات، كما استعادت مصر دورها الإقليمي والدولي، وإحباط الكثير من الأجندات والمؤامرات التي كانت تُحاك ضدها لزعزعة استقرارها.

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جيل الإسكندرية توكيلات عبد الفتاح السيسي بالاسكندرية قيادات الحزب بالإسكندرية المحافظات الشعب المصري

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