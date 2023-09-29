أهالي الإسكندرية: ندعو الجميع لتأييد الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات (فيديو)

شهدت مكاتب التوثيق للتوكيلات الانتخابية، بمقرات الشهر العقاري بالإسكندرية، إقبالا كبيرًا من المواطنين لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه فى الانتخابات الرئاسية القادمة، معبرين عن حبهم وتأييدهم للرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات ومسيرة التنمية.

محمد عبد المنعم: الرئيس حقق لنا الأمان والاستقرار وتخطى مراحل صعبة

قال الدكتور محمد عبد المنعم مطر، أمين وحدة حزبية بحماة الوطن، إننا تجمعنا اليوم بكل حب لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى تحريره توكيل للرئيس السيسي متمنيًا كل التوفيق للرئيس ولمصر.

وأضاف لـ"الدستور": ندعو جميع المواطنين لتأييد الرئيس السيسي والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتًا أن الرئيس حقق لنا الأمان والاستقرار وتخطي مراحل صعبة وهذا تم وسيتم بتكاتف الجميع مع بعضهم البعض.

وأكد أن الإنجازات التي تمت خلال السنوات الماضية أقل ما يقال عنها إنها سباق للزمن، قائلًا " احنا بنعيش الإنجازات وأولادنا ستكون حياتهم افضل وافضل".

إيمان: حررت توكيل للرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات



قالت إيمان حجاج من الإسكندرية إنها توجهت لمكتب التوثيق بالشهر العقاري لعمل توكيل للرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة رئاسية جديدة، مؤكدة أن ذلك يعود للإنجازات التي شهدتها مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص من مشروعات كبرى مثل محور المحمودية، المدن الحضارية بشاير الخير والتي أنقذت المواطنين من العشوائيات وحققت لهم حياة كريمة وسكن آدمي، فضلا عن المشروع الأكبر على مستوى محافظات مصر حياة كريمة.

وأضافت لـ"الدستور" أن الإنجازات والمشروعات حققت خدمات كبرى للمواطنين في الإسكندرية وما زالت هناك إنجازات أخرى ننتظرها من الرئيس السيسي ولذلك نؤيده في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتكون فترة رئاسية مكملة للانجازات الحالية.



محمد إسماعيل: مصر مع الرئيس السيسي في تقدم مستمر

وقال محمد حسن إسماعيل، من أهالي الإسكندرية إنه قام بتحرير توكيل لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرًا إلى أننا رأينا خلال السنوات الماضية إنجازات كبرى بجميع محافظات مصر.

وأضاف أنه كأحد أهالي الإسكندرية يرى العديد من الإنجازات والمشروعات بالمحافظة، منها مشروع نفق وكباري 45، مدن بشاير الخير والتي وفرت سكن كريم للمواطنين الذي كانوا يقطنوا بمناطق غير آمنة، فضلا عن محور المحمودية، ومشروع مترو ابو قير الذي سيقام في الإسكندرية.

وتابع: أدعو المواطنين لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال المسيرة والانجازات التي تمت خلال ال10 سنوات المقبلة لتكون مصر في تقدم وللأفضل دائمًا في ظل رعاية الرئيس.

https://youtube.com/shorts/NsoEkTQjn-E

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محمد عبد المنعم مطر

محمد إسماعيل