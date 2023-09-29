توجيه الرئيس السيسي بعلاج بطل مصر والعالم لكمال الأجسام يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج بطل مصر والعالم فى كمال الأجسام، أشرف أحمد ذكى الشهير بـ «أشرف فولة»، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.

فتحت عنوان "السيسي يوجّه بعلاج بطل مصر والعالم في كمال الأجسام"، قالت صحيفة الجمهورية، في لفتة إنسانية واستجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجّه بعلاج المواطن أشرف أحمد ذكي الشهير بـ"أشرف فولة" بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، والذي يعاني من فشل كلوي، ويحتاج إلى تدخل علاجي سريع، حيث تمت إزالة الكليتين نظرًا لوجود العديد من الترسبات والسموم عليهما.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاج البطل المصري، وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة له، وعلى الفور تم التنسيق بين وزارتي الدفاع والصحة لتقييم حالة البطل، وإجراء عملية جراحية لزراعة الكلى في أحد مستشفيات القوات المسلحة، ووضع الخطة العلاجية المناسبة له على نفقة الدولة.

إنشاء 100 مدرسة جديدة تضاف لخطة وزارة التعليم السنوية

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان" حجازي: نشكر الرئيس على إنشاء 100 مدرسة جديدة تضاف لخطة الوزارة السنوية"، قالت صحيفة الجمهورية أعلن الدكتور رضا حجازي وزيـر التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ الوزارة حزمة من الإجراءات غير المسبوقة لتأمين وسلامة 25 مليون طالب وطالبة فى مدارسهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد غدا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوزير شدد على أن أمن الطالب نصب أعيننا جميعا لذلك تم تحديد اليوم الأول من الدراسة للصفوف الأولى على أن يتم استكمال دخول الطلاب باقي أيام الأسبوع الأول.

وبحسب الصحيفة، فقد وجه الوزير ــ فى فعاليات المؤتمر الصحفي أمس ــ الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام لتضاف إلى خطة الوزارة السنوية لإنشاء مدارس جديدة.

"النواب" يواصل استقبال الأعضاء لتوقيع نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة

وفي شأن مختلف وتحت عنوان "النواب" يواصل استقبال الأعضاء لتوقيع نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة"، قالت صحيفة الأهرام واصل أعضاء مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي توقيع نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة.

وأشارت إلى أن أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية والأمين العام لحزب مستقبل وطن، وقع نموذج تزكية لترشيح الرئيس السيسي، وأكد عقب توقيعه أن ترشح الرئيس ضرورة وطنية ومطلب شعبى لاستكمال مشروعنا الوطني، وترسيخ مزيد من قواعد جمهوريتنا الجديدة.

ولفتت إلى أن النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقع أيضا على نموذج تزكية الرئيس، وأكد بعدها أن الرئيس حقق ما كان يحتاج لمئات السنين عبر سلسلة من المشروعات القومية العملاقة، فى مقدمتها مشروع «حياة كريمة» لخدمة 70 مليون مواطن كانوا محرومين من أبسط الخدمات، واليوم تغيرت الأحوال تماما بدخول هذا المشروع الذى سينقل الريف نقلة غير مسبوقة.

الهيئة الوطنية للانتخابات تنفى وقوع مخالفات بمكاتب التوثيق

وفي نفس السياق، وتحت عنوان "الهيئة الوطنية للانتخابات تنفى وقوع مخالفات بمكاتب التوثيق"، قالت صحيفة الأهرام، نفت الهيئة الوطنية للانتخابات، وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون فى الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أثير فى هذا الصدد- والذى كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات– لا يعدو كونه إدعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.

وبحسب الصحيفة، فقد أوضحت الهيئة أنها تتابع بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها فى الإشراف على الاستحقاق الدستورى للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حسن تنفيذ تلك القرارات، والتى صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفى مقدمها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.