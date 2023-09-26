الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرقام تتحدث.. نجاحات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" في الإسماعيلية

حياة كريمة
حياة كريمة

تشهد محافظة الإسماعيلية طفرة كبيرة فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة والخدمية فى مختلف قطاعات التنمية بهدف الارتقاء بحياة المواطن.


وحققت مبادرة حياة كريمة أرقاما كبيرة في مشروعاتها بمحافظة الإسماعيلية، وبلغ عدد المستفيدون من مستشفيات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة ٥٥ ألف نسمة.

ونفذت المبادرة أكثر من ٥٠ مشروعا خدميا متنوعاً، علاوة على تأهيل ترع بطول ٢٢ كم ورصف طرق بطول ١٤٧ كيلومترا، وتنفيذ ١٠ نقاط إسعاف و٣ مراكز تنمية أسرة ومستشفى مركزي.

الإسماعيلية تنتهي من 100% من مشروعاتها الاستثمارية

أهم المشروعات التنموية الجديدة فى الإسماعيلية (فيديوجراف)

 

حياة كريمة تحقق أرقام و نجاحات بمحافظة الإسماعيلية 

هذا وجرى إنشاء ٤ مشروعات صرف صحي و ٣ محطات معالجة و٣ محطات لمياه شرب، ونفذت مبادرة حياة كريمة ١١ مركز شباب و٤ مجمعات خدمات حكومية ومكتبي بريد و٣ نقاط شرطة.

حياة كريمه محافظة الإسماعيلية قطاعات ارقام عدد المستشفيات

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