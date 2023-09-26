بالتفاصيل.. كيف نجحت شركات قطاع الأعمال في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"؟

تساهم شركات المقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ مشروعات حياة كريمة، بعد أن كان هناك الكثير منها مهدد بالتصفية نتيجة الخسائر والمديونيات. وفي السياق يستعرض “الدستور” في تقرير كيف نجحت هذه الشركات في الحصول على حجم هذه الأعمال.

من جانبه، قال المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق إنه بذل أقصى ما لديه من أجل أن تحظى شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير على ثقة الجهات الحكومية حيث كان يوجد عدد من الأزمات بينها.

وأوضح أبو العطا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه عمل خطة لإنقاذ الشركات من تعثرها والمديونيات الضخمة والتأخر في تسليم المشروعات وكان على رأس هذه الخطة هي دمج شركات المقاولات في إحداث حالة من التكامل بين الشركات والاستفادة من الأصول غير المستغلة لتوفير تمويل لإنهاء المشروعات التي تأخرت في التسليم.

وأضاف أن خطة الدمج نتج عن ثمارها حصول الشركات على حجم أعمال وصل إلى 20 مليار جنيه من المبادرة الرئاسية لمشروعات حياة كريمة، مشيرا إلى أن تطوير نظم الإدارة في الشركات وإحداث نوع من التكامل بينهم ساهم في ذلك أيضا حيث كانت الشركات تتعامل في السابق بمبدأ العزبة أو التكية وهو ما تسبب في خسائر ومديونيات إلا أنه قام بإعادة هيكلة لهذه النظم بالإضافة إلى العمل علي التفاوض مع الجهات الحكومية من أجل عودة الثقة إليها في ظل المنافسة القوية مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هناك شركات كانت مهددة بالتصفية نتيجة الخسائر الضخمة إلا أننا واجهنا هذا التحدي وقومنا بمراعاة حجم العمالة الموجودة في هذه الشركات وقدمنا الدعم الكامل من الشركة القابضة للتشييد والتعمير من أجل دعم هذه الشركات وإقالتها من عثرتها.

3.5 مليار جنيه حجم أعمال شركة مصر للأسمنت المسلح

تعد شركة مصر للأسمنت المسلح إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير من الشركات المهمة التي حظيت على ثقة الحكومة عقب نجاحها في العودة من العثرات بقيادة المهندس نشأت مرسي رئيس الشركة الحالي، وهي نتاج دمج كلا من شركة القاهرة العامة للمقاولات وشركة رولان وشركة مصر للأسمنت المسلح وكانت تعاني الشركة من الخسائر الضخمة والمديونيات إلا أن الإدارة الحالية نجحت في إنقاذ الشركة من عثرتها والحصول على حجم أعمال بقيمة 3.5 مليار جنيه من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

شركة مختار إبراهيم

وصلت حجم الأعمال تنفيذها شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام حوالي 9 مليارات جنيه سواء ما يتم تنفيذه في حياة كريمة أو المشروعات القومية الأخرى أو مشروعات خارج مصر.

شركة حسن علام

بلغ حجم أعمال شركة حسن علام إحدى شركات التابعة للشركة القابضة للتشييد التعمير حوالي 2 مليار جنيه في مشروعات حياة كريمة.

العبد للمقاولات

بلغت حجم أعمال شركة العبد للمقاولات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير حوالي 4.4 مليار جنيه في مبادرة حياة كريمة.

إيجيكو

بلغت حجم المشروعات التي تنفذها شركة ايجيكو إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام حوالي 6 مليارات جنيه.