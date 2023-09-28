الرئيس يستجيب لعلاجه.. مَن هو لاعب كمال الأجسام أشرف فولة؟

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج المواطن أشرف أحمد زكي، الشهير بـ"أشرف فولة" بطل مصر والعالم في كمال الأجسام الذي يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى تدخل علاجي سريع، حيث تمت إزالة الكليتين؛ نظرًا لوجود العديد من الترسبات والسموم عليهما.

مَن هو الكابتن أشرف فولة؟

"أشرف فولة هو بطل مصري عالمي في كمال الأجسام، حصل على العديد من بطولات العالم والعرب وإفريقيا ورفع علم مصر في الكثير من المحافل الدولية.

ويُعتبر فولة من أشهر أبناء مصر الرياضيين في لعبة كمال الأجسام، ويُعد ابنًا من أبناء الرياضة المصرية، وله مواقف عديدة أثبتت انتماءه لوطنه ودائمًا يتحدث على بلده مصر بالمحافل الدولية والإفريقية والعربية.

نجح بطل أبطال كمال الأجسام أشرف فولة في تحقيق إنجاز عام 2020، باختياره ضمن أفضل ١٠٠ رياضي في العام نفسه، نظرًا لإنجازاته العالمية في كمال الأجسام.

وحصل «فولة» على 3 بطولات عالم، وهى بطولة العالم في الهند عام 2011، والأكوادور 2012، والبرازيل 2014.

في سياق التتويج أعرب فولة عن سعادته بهذا الإنجاز الرياضي، ولأول مرة انضمام لاعب في كمال الأجسام المصرية لقائمة أفضل 100 رياضي على مستوى العالم.

وفوجئ فولة بإصابته بالفشل الكلوي بعد فترة من الأعراض التي صاحبته والأزمات الصحية التي تعرّض لها، ممَّا دفع الكثيرين إلى المطالبة بعلاج اللاعب المصري على نفقة الدولة، الأمر الذي نال استجابة الرئيس السيسي، موجّهًا بسرعة علاجه وتأهيله مرة ثانية لممارسة اللعبة العالمية وتحقيق إنجازات إضافية.

استجابة الرئيس لعلاجه على نفقة الدولة

وأكد الرئيس السيسي اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج البطل المصري، وتوفير كل أوجه الرعاية اللازمة له.

يأتي ذلك في لفتة إنسانية واستجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحالة البطل المصري أشرف فولة، في إطار دعمه توفير الرعاية للأبطال والموهوبين الرياضيين من أبناء الشعب المصري وتوفير الدعم الكامل لهم.

تم التنسيق بين وزارتيِّ الدفاع والصحة؛ لتقييم حالة البطل وإجراء عملية جراحية لزراعة الكُلىَ بأحد مستشفيات القوات المسلحة ووضع الخطة العلاجية المناسبة له على نفقة الدولة.