الرئيس السيسى يوجه بعلاج بطل كمال الأجسام "أشرف فولة" على نفقة الدولة

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج المواطن أشرف أحمد ذكي، الشهير بـ"أشرف فولة"، بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، الذي يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى تدخل علاجي سريع، حيث تمت إزالة الكليتين؛ نظرًا لوجود العديد من الترسبات والسموم عليهما.

وأكد الرئيس السيسي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج البطل المصري، وتوفير كل أوجه الرعاية اللازمة له.

يأتي ذلك في لفتة إنسانية واستجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحالة البطل المصري أشرف فولة، في إطار دعمه توفير الرعاية للأبطال والموهوبين الرياضيين من أبناء الشعب المصري وتوفير الدعم الكامل لهم.

وتم التنسيق بين وزارتيِّ الدفاع والصحة؛ لتقييم حالة البطل وإجراء عملية جراحية لزراعة الكُلىَ بأحد مستشفيات القوات المسلحة ووضع الخطة العلاجية المناسبة له على نفقة الدولة.