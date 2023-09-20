الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يتابع الحالة الصحية للاعب كمال الأجسام أشرف فولة

د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الرياضة

حرص د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على متابعة تطورات الحالة الصحية للاعب أشرف فوله بطل العالم السابق في كمال الأجسام الذي يمر بحالة مرضية.

ةاطلع صبحى على التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للاعب، موجهًا اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجه، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالته من رعاية طبية، ومتابعته لتطورات الحالة الصحية خلال الفترة المقبلة.
وفور تلقي الوزارة استغاثة متعلقة باللاعب عبر وسائل التواصل وجه صبحي بسرعة التواصل مع اللاعب وإحالة الموضوع للجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين التى تواصلت مع اللاعب، وتبين أن اللاعب يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى للعرض على أساتذة أمراض الكلى للتقييم ووضع الخطة العلاجية اللازمة؛ تمهيداً لإجراء جراحة زراعة الكلى.

وتقرر خضوع الحالة للكشف والتقييم يوم الأحد المقبل من د.لمياء اسماعيل أستاذ ورئيس وحدة أمراض الكلى بجامعة الأزهر، كما تم التنسيق مع وحدة زراعة الكلى بمستشفى الشيخ زايد التخصصي يوم الثلاثاء المقبل؛ للعرض على الدكتور محمد صلاح أستاذ جراحة الكلى للتقييم وعمل الفحوصات الطبية المطلوبة؛ تمهيداً لاستخراج قرار على نفقة الدولة بالجراحة المطلوبة.

أكد وزير الشباب بأنّه يساند كل اللاعبين الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، خاصة قدامى اللاعبين من الرموز الرياضية، معربًا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للاعب، والعودة لأسرته فى القريب العاجل إن شاء الله.

وتستكمل وزارة الرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب؛ مباريات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز النسخة العاشرة، تحت رعاية الرئيس السيسي.

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