الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يطلق مبادرة "مشروع متطوع" بمشاركة 15 ألف

وزير الرياضة
وزير الرياضة

أطلق د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مبادرة five in on ضمن مشروع متطوعي الوزارة عن طريق الڤيديو كونفرانس.

ويتم تنفيذ الحدث فى وقت واحد بكل محافظات مصر وخلال اللقاء استعرض مسئولى yly، ووكلاء الوزارة بالمحافظات 5 موضوعات للشباب منها الانتماء ومشروعات الوزارة والتسويق والتطوع وعرض خطة الثلاث أشهر القادمة.

من جانبه، قال وزير الشباب إن إطلاق فعالية 'Five in One' يعكس التزامنا الثابت بتعزيز دور الشباب في مصر باعتبارهم القوة الدافعة والمحركة للتنمية في المجتمع ومن خلال هذه الفاعلية نسعى لتمكينهم وتوفير الفرص التي يحتاجونها للتطوير الشخصي والمجتمعي."

وأضاف أن مشروع YLY التطوعي من أهم المبادرات التي قمنا بتنفيذها في وزارة الشباب والرياضة والذى يهدف إلى بناء قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة العامة وتعزيز التواصل بينهم في شتي المحافظات."

وصرح وزير الرياضة أن فاعلية 'Five in One' فرصة مهمة للشباب للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، والمساهمة في صنع القرار ووضع السياسات التي تلبي احتياجاتهم. نحن نولي أهمية كبيرة لصوت الشباب ونعمل جاهدين لضمان مشاركتهم الفعالة في جميع المجالات، بما في ذلك الشباب والرياضة."

وقال صبحي من خلال هذا الحدث، نسعى لتعزيز روح الانتماء والتفاعل بين الشباب من خلال توسيع نطاق المشاركة الشبابية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، حيث يمثل للشباب جزءًا فاعلاً في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة وأنشطتها مبادراتها

حضر اللقاء اللواء عبدالرحمن شلش وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ومدير عام المكتب الاعلامي  ،محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للإنشات الشبابية والرياضية ود.عبد الله الباطش مساعد الوزير، أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية ومصطفي مجدي معاون الوزير، مصطفي عز العرب معاون الوزير وشهاب جمال الدين مسئول عام مشروع yly بالوزارة، وبحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومديرى المديريات بالمحافظات.

السيد اللواء عبدالرحمن شلش الإدارة المركزية لشئون المتحدث الرسمي لوزارة الشباب وزير الرياضة معاون الوزير مصطفي عز العرب

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