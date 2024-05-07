الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تبدأ غدًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث كثير من المتابعين عن مواعيد قطع التيار الكهربائي الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء بعد مطالبة التربية والتعليم تعديل مواعيد الانقطاعات مراعاة لمصلحة طلاب الثانوية العامة.

ووفق ما أعلنت عن الكهرباء فيتم تعديل مواعيد جدول تخفيف الاحمال من الساعة الـ8 صباحا وحتى الثالثة مساء لتصبح من الثالثة 3 مساءً وحتى السابعة مساءً يوميًا.

واستجابات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث أعلنت في بيان رسمي نشر عبر الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر جاء فيه:

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لها عن تعديل مواعيد تخفيف الأحمال وفقا للطلب الوارد من وزارة التربية والتعليم بشأن عدم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المعتمدة حاليا من الساعة ٨ صباحا حتى 3 مساءً خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية وذلك من تاريخ ٢٠٢٤/٥/٨ وحتى ٢٠٢٤/٧/٢٠.

وقالت الشركة إنه حرصًا من الدولة على مصلحة الطلاب وانتظام سير عملية الامتحانات، وبناءً على التنسيق مع قطاع البترول، فقد تقرر تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الثالثة مساءً وحتى السابعة مساءً موزعة على مستوى مناطق الجمهورية بحيث لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة على ساعتين، بدءًا من تاريخ ٢٠٢٤/٥/٨ وحتى ٢٠٢٤/٧/٢٠.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء إنه تتم دراسة موقف  تخفيف الأحمال خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، حيث يتم تحدد عدد ساعات أقل لقطع التيار.

وأَضاف المصدر لـ"الدستور"، أنه تتم دراسة اقتراح بقطع التيار ساعة فقط يوميًا، عوضًا عن ساعتين يتم تخفيفها الآن، في غير مواعيد الامتحانات، وجارٍ إرسال تلك المقترحات لمجلس الوزراء لتحديد أفضل الطرق المناسبة لتطبيق جدول تخفيف الأحمال أثناء امتحانات الثانوية العامة.

وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة طلاب الثانوية العامة مواعيد جدول تخفيف الاحمال تخفيف الاحمال

مواد متعلقة

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

"شيطانة كفر البطيخ".. كيف خططت سيدة للانتقام من شقيق زوجها بعد كشف خيانتها؟

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

مفاجأة.. صلح ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى من الجزء الثانى لـ"صاحبة السعادة"

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة