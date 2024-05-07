تبدأ غدًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

يبحث كثير من المتابعين عن مواعيد قطع التيار الكهربائي الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء بعد مطالبة التربية والتعليم تعديل مواعيد الانقطاعات مراعاة لمصلحة طلاب الثانوية العامة.

ووفق ما أعلنت عن الكهرباء فيتم تعديل مواعيد جدول تخفيف الاحمال من الساعة الـ8 صباحا وحتى الثالثة مساء لتصبح من الثالثة 3 مساءً وحتى السابعة مساءً يوميًا.

واستجابات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث أعلنت في بيان رسمي نشر عبر الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر جاء فيه:

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لها عن تعديل مواعيد تخفيف الأحمال وفقا للطلب الوارد من وزارة التربية والتعليم بشأن عدم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المعتمدة حاليا من الساعة ٨ صباحا حتى 3 مساءً خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية وذلك من تاريخ ٢٠٢٤/٥/٨ وحتى ٢٠٢٤/٧/٢٠.

وقالت الشركة إنه حرصًا من الدولة على مصلحة الطلاب وانتظام سير عملية الامتحانات، وبناءً على التنسيق مع قطاع البترول، فقد تقرر تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الثالثة مساءً وحتى السابعة مساءً موزعة على مستوى مناطق الجمهورية بحيث لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة على ساعتين، بدءًا من تاريخ ٢٠٢٤/٥/٨ وحتى ٢٠٢٤/٧/٢٠.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء إنه تتم دراسة موقف تخفيف الأحمال خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، حيث يتم تحدد عدد ساعات أقل لقطع التيار.

وأَضاف المصدر لـ"الدستور"، أنه تتم دراسة اقتراح بقطع التيار ساعة فقط يوميًا، عوضًا عن ساعتين يتم تخفيفها الآن، في غير مواعيد الامتحانات، وجارٍ إرسال تلك المقترحات لمجلس الوزراء لتحديد أفضل الطرق المناسبة لتطبيق جدول تخفيف الأحمال أثناء امتحانات الثانوية العامة.