الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يستقبل لاعب المنتخب وأحد أبناء دوري مراكز الشباب باشا محمد

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باشا محمد باشا، لاعب المنتخب الوطني الأولمبي واحد ابناء دوري مراكز الشباب والذي لعب لدوري مراكز الشباب من خلال لمركز شباب كوم الضبع بمحافظة قنا.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة باختيار احد ابناء دوري مراكز الشباب للانضمام للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن الهدف الدائم من دوري مراكز الشباب والعديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة هو الكشف عن الموهوبين رياضيا في العديد من المجالات الرياضية.

وطالب وزير الرياضة، باشا محمد باشا، بالاصرار والعزيمة ومواصلة التدريبات بشكل مكثف للحفاظ على مستواه وتطوير أدائه في المستقبل ليكون نواة يستطيع الاعتماد عليها المنتخب الوطني الأول، ويعطي دافع لكل الرياضيين الآخرين لبذل الجهد والعرق من أجل النجاح وتحقيق أحلامهم.

ومن جانبه تقدم اللاعب بكل الشكر لوزير الشباب والرياضة والوزارة على دعمها المتواصل، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر لكونه أحد أبناء دوري مراكز الشباب وسيسعى جاهدًا في المرحلة المقبلة لمواصلة التدريبات وأن يعلي من مستواه الفني والبدني ليكون جاهزًا بصفة مستمرة لخدمة المنتخب الوطني المصري في اي وقت.

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور محمد عبد القادر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، مصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تنفيذ ملتقيان للتوظيف، وذلك بمحافظتي البحيرة والمنيا  يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر  المقبل، من خلال مبادرة "توظيف مصر".

يأتي ذلك استمرار لنجاح ملتقيات التوظيف بالمحافظات، ويسبق تلك الملتقيات مجموعة من التدريبات من أجل الاستعداد لسوق العمل خلال الفترة من (26 -28) سبتمبر الجاري  المقبل من خلال مبادرة "طور وغير".

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