وزير الرياضة ينيب مساعده لاستقبال بعثة منتخب الملاكمة بعد العودة من السنغال

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساعده لشئون البطولة، الدكتور عبدالأول محمد، لاستقبال بعثة المنتخب الوطني للملاكمة، برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم، عقب عودتهم من السنغال، وانتهاء منافسات بطولة إفريقيا التي أقيمت في مدينة داكار بالسنغال خلال الفترة من ٦ إلى ١٦ سبتمبر الجاري والمؤهلة لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

ونجحت بعثة المنتخب الوطني للملاكمة في الحصول علي ٣ ميداليات "ذهبيتا عمر العوضي وعبدالرحمن عرابي وفضية يمني عياد" و٣ بطاقات مؤهلة لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

وتواصل وزير الشباب والرياضة مع البعثة عبر تقنية الفيديو كونفرانس - عقب وصولهم إلى أرض الوطن حيث قدم التهنئة على إنجازهم الجديد الذي حققوه، وظهورها بشكل مشرف خلال منافسات بطولة افريقيا، متميناً لهم التوفيق وإحراز مزيد من الألقاب والبطولات فى رياضة الملاكمة تُضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، مقدماً التهنئة كذلك للاتحاد المصرى للملاكمة، وكل أعضاء البعثة المصرية.

وزير الرياضة يؤكد تميز أبطال مصر فى رياضة الملاكمة

أكد وزير الشباب والرياضة على تميز أبطال مصر فى رياضة الملاكمة، وقدرتهم على الفوز بمختلف البطولات، مبيناً أن مصر زاخرة بالمواهب فى الملاكمة، وتحرص الوزارة على رعايتهم وصقل قدراتهم بالتعاون مع الاتحاد المصرى للملاكمة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء أن الرياضة المصرية تشهد العديد من النجاحات والتفوق على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، في ظل الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين، والذي يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة.

على جانب آخر، نظمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء الفوج الثاني من الجولة التثقيفية والترفيهية بمشاركة 100 شاب وفتاة من أبناء محافظة شمال سيناء (رفح - الشيخ زويد) في إطار تنفيذ سلسلة من الرحلات القومية لأبناء محافظة شمال سيناء للتعرف على إنجازات الدولة المصرية من المشروعات القومية.