الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزارة الرياضة تواصل فعاليات البرنامج القومى لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصلت وزارة الشباب والرياضة، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ فعاليات البرنامج القومي لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة في نسخته الأولى، الذي يحمل شعار "قادة الجمهورية الجديدة"، بمشاركة 100 شاب وشابة من محافظات القاهرة الكبرى، ويستمر حتى الـ18 من سبتمبر الجاري، بمقر نادي الصيد المصري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور كل من: "الأستاذ خالد فوزي مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية بالوزارة، الدكتور خالد الجندى الأستاذ بجامعة الأزهر، الدكتور محمد ندا، أستاذ زائر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأكاديمية الشرطة المصرية، هايدي وائل مدرب معتمد للتعليم المدني بالوزارة".

فعاليات اليوم الثانى 

وتناولت فعاليات اليوم الثاني جلستين تدريبيتين حول "القيادة ومفهوم العمل الجماعي ومهارات الاتصال والتواصل"، "القيادات الشبابية وآليات التعامل مع الأزمات"، 
ورش عمل تفاعلية حول "أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للشباب و النشء وأهم القضايا والمبادرات الشبابية".

بدأت الجلسة الثانية بمشاركة الدكتور خالد الجندي، استشاري التدريب والتنمية البشرية بجامعة الأزهر، حيث تناول مفهوم القائد وصفاته ومهامه وأدواره مع مجموعة العمل، والفرق بين القائد والمدير، وطرق الإدارة التقليدية والطرق الحديثة المبنية على فرق العمل وأهمية العمل الجماعي، بجانب الحديث حول مهارات الاتصال وأدواته وكيف يكون التواصل فعالا بين القائد وفريق العمل، مع تطبيق عملي وضرب الأمثلة وإتاحة المداخلات للمشاركين للاستفسارات والحديث عن تجاربهم القيادية.

واستعرض الدكتور محمد ندا، أستاذ زائر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، في الجلسة الرابعة من البرنامج، الإطار العام (لعلم الأزمات، ماهية الأزمة، أنواع المنظمات، أنواع السيناريوهات، والأنواع المختلفة لإدارة الأزمات، والمراحل التي تمر بها إدارة الأزمات، والخطوات والأسلوب العلمي في التعامل مع أي أزمات مستقبلية).

على جانب آخر، تُطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، غدًا الأحد، فعاليات البرنامج الدولي للتطوّع في مصر، خلال الفترة من 16 سبتمبر الجاري حتى 16 أكتوبر المقبل، بمشاركة وفد شبابي من متطوعي دولتي ألمانيا والبرتغال، مكون من 17 متطوعا ومتطوعة، بجانب مشاركة 25 شابًا وشابة من مختلف محافظات الجمهورية.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة قادة الجمهورية الجديدة محافظات القاهرة الكبرى التنمية المستدامة مهارات الاتصال

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