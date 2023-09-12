الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يُناقش خطة الاتحاد الإفريقي مع مجلس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا  مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، لمناقشة خطة الاتحاد الأفريقي للألعاب الإلكترونية. 

حضر الاجتماع رئيس الاتحاد المصري،  شريف عبد الباقي، وأعضاء المجلس، بالإضافة إلى حضور محمود عبد العزيز، مدير عام الاتحادات النوعية.

وناقش الاجتماع الخطة التي وضعها الاتحاد الأفريقي لتطوير رياضة الألعاب الإلكترونية في القارة، وتم تقديم الاقتراحات والملاحظات من قبل ممثلي الاتحاد المصري، كما تم التركيز على تعزيز التعاون والتبادل الثقافي والرياضي بين الدول الأفريقية في هذا المجال.

وفي إطار تعزيز التعاون الإقليمي، ماقش الاجتماع قرار توقيع الاتحاد المصرى لمذكرة تفاهم مع الاتحاد التونسى الشقيق خلال بطولة العالم الاخيرة فى رومانيا ، واتخاذ الإجراءات نحو تحويلها الى اتفاقية تعاون بين الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية ونظيره التونسي. 

وتهدف الاتفاقية إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجال الرياضات الإلكترونية وتبادل الخبرات والمعرفة فيما يتعلق بتنظيم البطولات والفعاليات وتطوير اللاعبين والمدربين.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تفاؤله وثقته في مستقبل الرياضات الإلكترونية في مصر والقارة الأفريقية، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية وتوقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد التونسي، أكد الوزير أهمية تطوير هذا القطاع الناشئ ودعمه بشكل كامل.

وقال “صبحي”: "تعد الرياضات الإلكترونية من أسرع الصناعات الناشئة في العالم، وتمتلك إمكانات هائلة لتعزيز قدرات شبابنا وتطوير مهاراتهم. نحن ملتزمون بدعم هذا القطاع وتوفير البيئة المناسبة لنموه وازدهاره".

وأضاف الوزير أن خطة الاتحاد الأفريقي للرياضات الإلكترونية تأتي في وقت مهم، حيث تسعى الدول الأفريقية للاستفادة من هذا المجال المتنامي وتطوير قدراتها فيه. وأكد على أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لتحقيق نجاح هذه الصناعة وتعزيز مكانة الشباب الأفريقي في المنافسة العالمية.

وشدد الوزير أن الحكومة المصرية ستعمل على توفير الدعم اللازم للرياضات الإلكترونية واللاعبين المصريين، وتوفير البنية التحتية والتدريب المناسبين. وأعرب عن ثقته في أن الشباب المصري والأفريقي سيكونون على قدر التحديات وسيحققون إنجازات مشرفة في هذا المجال المستقبلي الواعد.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التزام وزارة الشباب والرياضة بتعزيز رياضة الرياضات الإلكترونية ودعمها على المستوى الأفريقي. 

وتعكس الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد التونسي رغبة مصر في توسيع شراكاتها وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال المثير.

ومن المقرر أن يتم مناقشة المزيد من التفاصيل والإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة الأفريقية للرياضات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة. 

ويعتبر هذا الاجتماع خطوة هامة في تعزيز مكانة مصر كمركز رائد في مجال الرياضات الإلكترونية على المستوى الإقليمي والقاري.

الاتحاد الافريقى وزير الشباب والرياضة والتعاون مع الاتحاد التونسي لمناقشة خطة الاتحاد الأفريقي للألعاب الإلكترونية

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