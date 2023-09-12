وزير الرياضة والشباب يلتقى رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا

استقبل وزير والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا والوفد المرافق له.

وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بالحضور وأكد اهتمام الوزارة بشباب المصريين في الخارج الذى تمثل في تشكيل الاتحاد العام لشباب المصريين بالخارج كخطوة عملية لإشراكهم في أنشطة الشباب المختلفة في الوطن الأم مصر مما سيكون له أثر إيجابي في الاندماج والانتماء.

تناول الاجتماع وسائل وآليات التعاون الممكنة بين الوزارة والاتحاد في مختلف مجالات أنشطة الشباب.

حضر الاجتماع اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبدالله الباطش، مساعد الوزير للشباب، والدكتور عمرو حداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والدكتورة رانيا سامي، مدير العلاقات الدوليه للوزارة.

حضر أيضا الدكتور محمد صبحى حسنين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمستشار العام لاتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، والدكتور وليد عطية، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا.

مخرجات اللقاء

وصرح الدكتور محمد صبحى حسنين بأن هذا اللقاء وما ورد به يعتبر خطوة قوية جدا فى تواصل شباب مصر فى أوروبا والشباب المصرى فى مصر ويساهم مساهمة إيجابية فى تنمية الاندماج والانتماء.

وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد يشمل:

١- رعايه الاتحاد للبعثات الرياضية إلى أوروبا.

٢- مشاركة شباب المصريين في أوروبا في أنشطة الوزارة المختلفة.

٣- مشاركة ذوي الهمم من المصريين في أوروبا مع أقرانهم في مصر.

٤- دعم الاتحاد للقوافل الخيرية للوزارة بمختلف محافظات مصر.

٥- أن يعمل اتحاد شباب المصريين في أوروبا تحت مظلة اتحاد شباب المصريين بالخارج بوزارة الشباب والرياضة.