عبر "فيسبوك".. التحقيق مع عاطل وربة منزل يروجان للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول ضبط عاطل لقيامه بالاشتراك مع ربة منزل في الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحفظ علي الهاتف المحمول لفحصه، وحجز المتهمين علي ذمة التحقيقات.

رصد المتهمين علي مواقع التواصل الاجتماعي

تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات برصد عاطل، "يحمل جنسية إحدى الدول" بالترويج عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باستعداده وإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم عمل كمين والقي القبص عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتواؤهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

حبس سيدتين لاتهامهما بالترويج للأعمال المنافية للآداب

كانت قد قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، حبس سيدتين 4 لمدة 4 يام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بمزاولة نشاط اجرامي في ترويج الأعمال المنافية للآداب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الهواتف المحمولة لفحصها.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الأداب، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدتان علي ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

نتائج التحقيقات

كشفت التحريات برصد إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان، وبمواجهة المتهمة الأولى قررت بقيامها بتسهيل واستغلال المتهمة الثانية فى الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين، وأضافت بقيامها بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة المتهمة الثانية قرت اعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب بقيادة المتهمة الأولى نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما.



تم ضبط 2 هاتف أحدهما خاص بالمتهمة الأولى يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.