دفتر حجوزات وملابس.. ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من إلقاء القبض علي سيدة وآخرين داخل نادي صحي بقصد استغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطهما عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ لضباط الآداب

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الاسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة للاداب، يفيد بورود معلومات بقيام إحدى السيدات، مقيمة بالإسكندرية، بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما عبر "فيسبوك".

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبطهما وكذا ضبط 4 سيدات و4 رجال "3 منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم 10 هواتف محمول "بفحصها فنيًا تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى ومبلغ مالى و2 دفتر حجوزات وبعض الأدوات والملابس التى تستخدم فى مزاولة النشاط.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بما جاء بالتحريات والضبط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.