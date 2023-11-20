الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطل حرض الفتيات علي الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإنشاء عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الفتيات وتحريضهن على تصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء،لابتزازهن واستغلالهن فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي الهاتف المحمول لفحصه.

معلومات سرية برصد صفحة علي التواصل الاجتماعي


وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، بإنشاء عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الفتيات وتحريضهم على تصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء لابتزازهن واستغلالهن فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

 إلقاء القبض على المتهم 

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم تحديد مكانه وعمل كمين والقي القبض عليه بدائرة قسم شرطة العطارين، وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الآثم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

حبس سيدة لتحريضها على الفسق وبث مقاطع فيديو منافية للآداب العامة على الانترنت


في سياق آخر، كانت  النيابة العامة بالإسكندرية، قد قررت حبس سيدة  لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالتحريض علي الفسق بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة وبثها على أحد المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت،  بهدف استقطاب الأشخاص الراغبين فى ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها لها عن طريق المحافظ الإلكترونية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي الهاتف المحمول لفحصه.

و تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية قيام إحدى السيدات، بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة وبثها على أحد المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت بهدف إستقطاب الأشخاص الراغبين فى ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها لها عن طريق المحافظ الإلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث، وتحديد مكان تواجدها والقي القبض عليها بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية.

 وبتفتيشها عثر بحوزتها على "هاتف محمول و فلاش ميمورى"، بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الآثم، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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