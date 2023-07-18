حبس عاطل وسيدة لتصوير محتويات خادشة للحياء وبثها على "فيس بوك" بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس عاطل وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتصوير محتويات خادشة للحياء وبثها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح منها، والتحفظ على الهاتفين المحمول “المستخدمان فى تصوير وبث الفيديوهات المشار إليها”، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث، يفيد برصد إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تقوم بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، بقصد الترويج لممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادى بمحافظة الإسكندرية.



جرى تشكيل فريق بحث وتمكن من تحديد القائمين على الصفحة المُشار إليها أحد الأشخاص عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، بالاشتراك مع سيدة.



عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتها على 2 هاتف محمول "المستخدمان فى تصوير وبث الفيديوهات المشار إليها.



وبمواجهتهما أقرا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تصوير وبث فيديوهات خادشة للحياء العام على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بهدف تحقيق نسب مُشاهدة والحصول على أرباح مادية يتقاسمونها فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.