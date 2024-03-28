قرار جديد ضد المتهمين بحيازة "الحشيش" و"الهيروين" للاتجار في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار وحيازة كمية من مخدر الحشيش وكمية من الهيروين، بقصد ترويجها علي عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية مسجله، بمزاولة نشاطهم الاجرامي تخصص فى الإتجار وترويج مخدر الحشيش وكمية من الهيروين على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل وكمين والقي القبض عليهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الحشيش والهيروين وسلاح أبيض ومبلغ مالى وعدد 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.