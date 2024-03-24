28 أبريل.. نظر استئناف فرج عامر على حبسه 3 شهور

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار ريمون شنودة، رئيس المحكمة، الأحد، حجز الاستئناف المقدم من فرج عامر رئيس نادى سموحة على حكم حبسه 3 شهور إلى جلسة 28 ابريل المقبل للنطق بالحكم وإخلاء سبيل المتهم، وذلك بعد اتهامه في قضية بسب أشرف فاروق مختار، عضو مجلس إدارة النادى.

حبس 3 شهور

كانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار مصطفى مرسى، أصدرت حكمًا بمعاقبة المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بالحبس 3 شهور بتهمة السب والقذف، وكفالة مالية 50 الف جنيه، وإلزامه بتعويض مدنى قدره مائة الف جنيها، بعد إتهامه بسب أشرف مختار عضو مجلس إدارة نادى سموحة الرياضي، وصدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمود حسن ومحمد هشام وزياد حمودة، وسكرتارية مصطفي يسري.

سب عضو مجلس إدارة

ووفقا لقرار الإحالة المسطر بناءًا على التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد شرباش وكيل النائب العام بإشراف المستشار بطرس عزت المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية فإنه جرى إحالة محمد فرج إبراهيم عامر "مخلى سبيل" لأنه في يوم 18/7/2023 في دائرة قسم شرطة سيدي جابر، قام بسب المجنى عليه، أشرف فاروق مختار محمد مختار، بان بادر بالاتصال به هاتفيا ووجه له خلاله ألفاظا من شأنها خدش شرفه واعتباره، وتضمنت طعنًا في عرضه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بأن اتى بالفعل المبين بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

تم إحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية التي حددت الدائرة الرابعة جنح اقتصادية لنظر القضية التى أصدرت قرارها المتقدم.