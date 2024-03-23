الإعدام لـ"منجد" قتل شخصا في الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، رئيس المحكمة، إحالة أوراق “منجد” إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، بعد اتهامه بقتل شخص وسرقته لمروره بضائقة مالية.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

بلاغ بمقتل شخص

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 32595 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية اول، ببلاغ يفيد قيام المتهم بقتل المجني عليه وسرقته بدائرة القسم.

المتهم مر بضائقة مالية

كشفت التحقيقات أن المتهم "أ.م . ر" منجد، نظرا لمروره بضائقة مالية توجه إلي مساكن البوسطة دائرة القسم، قاصدا سرقة اي منقولات داخل تلك المساكن وما أن دلف الي العقار محل سكن المجني عليه "ال.م.ع" قاصدا سرقة ما يظهر له من محتويات تصلح للبيع حتى أبصره المجني عليه أثناء صعوده مستخدما الدرج الخاص بالعقار، فقام المجني عليه باستيقافه وسؤاله عن سبب تواجده اعتقادا منه أن المتهم على علاقة بإحدى السيدات قاطني العقار، فسايره المتهم وقام المجني عليه باستضافته داخل وحدته السكنية لاستبيان حقيقة الأمر، وما أن قصد المجني عليه المرحاض لقضاء حاجته، خطر في ذهن المتهم الإجرامي وعقد العزم على قتله وسرقة ما تحتوي الشقة من أدوات.

عند خروج المجني عليه باغته بضربة من الخلف مستخدما قطعة حديدية علي رأسه ثما تولي ب3 ضربات أخري، وقام بسحبه الي المطبخ وتعدي عليه بحامل شيشة حتي انكسرت من الضربة وأخذ شظايا القطع الزجاجية طعنه بها حتي فارق الحياة، واستولي علي عدد 12 طبق الموانيوم و4 اواني طهي، وسكينه وقطعة شعلة بوتاجاز و2 قلب شيشة وريسيفر ومروحه وغساله، وقام باستبدال ملابسه بملابس المجني عليه، وبيع تلك الأدوات لشخص حسن النية، وعقب تقنين الإجراءات، تم القاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها في جلستها المنعقدة.