الإعدام شنقًا لعامل خطف طفل وتعدى عليه داخل عقار مهجور بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا، لاتهامه بخطف طفل تحت التهديد والتعدي عليه.



بلاغ بقيام عامل بخطف طفل

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 52 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ببلاغ من والدة المجني عليه بقيام المتهم بخطف نجلها داخل عقار مجهور، بدائرة القسم.



المتهم استدرج الطفل لعقار مجهول

وكشفت التحقيقات، أنه حال سير المجني عليه " ي. ا. ش" 15 سنة، بالطريق العام، استدرجه المتهم "ع. م. ع" عامل صنايعي، إلى عقار مهجور كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الأبيض بأن أشهر بمواجهته سكين، وصعد إلى أحد الطوابق وتعدى عليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة، وقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.