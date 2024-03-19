الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار مأهول بالسكان وسط الإسكندرية

العقار المنهار
العقار المنهار

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار عقار مكون من 5 طوابق دون حدوث إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب العقار على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالتلاعب في بنيته التحتية، وطلب ملف العقار من حي وسط والتحفظ عليه، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

بلاغ بانهيار عقار قديم دون إصابات

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار مكون من 5 طوابق، بشارع طيبة بمنطقة كامل شيزار التابع لحي وسط دون حدوث إصابات أو وفيات.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها، ورئيسة الحى زينب السيد بصحبه والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار أجزاء من العقار المأهول بالسكان، وانهيار العقار من الداخل، الأجزاء الخاصة بالمطابخ ودورات، مما أدى إلى سقوط أجزاء كبيرة منه، كما أنقذت العناية الإلهية قاطني العقار الذين خرجوا من شققهم قبل الانهيار بلحظات عندما شعروا باهتزاز المنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار عقار قديم بمنطقة الورديان المأهول بالسكان، والذي تسبب في مصرع 4 أشخاص وإصابة سيدة، وسؤال شهود العيان والمصابين حول الواقعة والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه، والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بانهيار عقار قديم

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الورديان يفيد بانهيار عقار ووجود ضحايا ومصابين فى العقار رقم رقم 20 بشارع السبكي متفرع من القفال بمنطقة الورديان، ووجود متوفين وهم أحمد فخر الدين وهالة أحمد فخر الدين، تم نقلهما لمشرحة جمال حمادة، وتامر أحمد فخر تم نقله لمشرحة رأس التين، وعطيات محمد كمال الدين، تم نقلها لمشرحة كوم الشقافة، كما تم نقل المصابة روحية أحمد فخر الدين إلى مستشفى جمال حمادة.

انتقال الأجهزة الأمنية

كانت قد انتقلت الأجهزة الأمنية ومسئولو الحي، وتم الدفع بـ4 سيارات للدفاع المدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم، مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية مأهول بالسكان وصادر له القرار رقم 65 لسنة 2023 بهدم الطابقين العلويين وترميم الأرضي والأول، وأن العقار انهار حتى سطح الأرض باستثناء أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تشكيل لجنة هندسية انهيار عقار مأهول بالسكان وسط الإسكندرية

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