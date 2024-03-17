الإعدام شنقًا لمتهم بقتل شخص في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافى عامل بالإعدام شنقا وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، والسجن عامين للمتهم "ا.ف.أ"، بعد اتهامهما بقتل المجني عليه "م.ي.م"، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.

بلاغ بالعثور علي جثة شخص

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 11374 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بالعثور على جثة المجني عليه داخل شقته بدائرة القسم.

خلافات مالية بينهم

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ الي شرطة النجدة بالعثور على جثة المجني عليه "م.ي.م" متوفي داخل شقته وتبين من التحريات أنه على إثر خلاف مالي بين المتهم " م.ا.م" عامل، وبين المجني عليه، لكونه مدينا له بمبلغ مالي، فقرر المتهم الذهاب إلى مسكن المجني عليه محرزا سلاحا أبيض، وطعنه طعنتين حتى فاضت روحه إلى بارئها واستولى على منقولات المجني عليه، وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم، وتخلص المتهم من بيع المنقولات إلى المتهم الثاني، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهمين الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.