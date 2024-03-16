السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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التحفظ على 32.9 ألف قطعة ألعاب نارية في الإسكندرية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، التحفظ على 32950 قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام قبل ترويجها وبيعها في الأسواق، وطلبت سرعة إجراء تحقيقات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحبي المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة الألعاب النارية المحظور بيعها.

تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية عن قيام عاطلين مقيمين في الإسكندرية بالاتجار في الألعاب النارية المحظورة الاستخدام لتشكل خطراً على المواطنين.

بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهدافهما والقبض عليهما، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على 32950 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وأقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

وتحفظت نيابة كرموز بالإسكندرية على 25 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والتي تم منع استخدامها، قبل ترويجها وبيعها، وتمت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة العاب نارية محظورة بيعها.

تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل "لديه معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، بالتجارة في الألعاب النارية المحظورة للاستخدام لأنها تشكل خطرًا على المواطنين.

وتم ضبط المتهم بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والقبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 25 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف التجارة بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث.

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