الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تأييد حبس الراقصة حورية سنتين فى "بث فيديوهات مخلة"

الراقصة حورية
الراقصة حورية

أيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار أيمن أباظة، اليوم الأربعاء، حكم حبس الراقصة حورية سنتين، وغرامة مائة ألف جنيه؛ لاتهامها ببث فيديوهات فاضحة.

كانت محكمة جنح الاقتصادية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار مصطفى مرسى رئيس المحكمة، أصدرت حكما بمعاقبة الراقصة حورية، بالحبس سنتين وغرامة مائة ألف جنيه، بعد اتهامها ببث فيديوهات فاضحة عبر مواقع التواصل الإجتماعى، صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى مرسى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمود حسن ومحمد هشام وزياد حمودة.

واستأنفت المتهمة على حكم حبسها، أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، التى حددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم، وعقدت الجلسة بحضور المتهمة من محبسها، ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم وقررت تأييد حكم أول درجة.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يتهم الراقصة بالتحريض على الفجور، وإغواء الشباب بهذه الأفعال المخلة وتعمد إثارتهم بأوضاع مخلة وغير لائقة، فضلا عن أن فيديوهات رقصها انتشرت على منصات مختلفة على مواقع التواصل وتحركت الأجهزة المعنية بعد فحص البلاغ وتم ضبطها.

وبإحالتها للنيابة العامة وجهت لها عدة تهم منها أنها اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام تقنية المعلومات بأن قامت بنشر مقاطع مرئية وصور متاحة للعامة تضمنت إثارة الغرائز الجنسية والتحريض على الفسق والفجور مستخدمة وإيماءات وإيحاءات جنسية من شأنها هدم ترابط الأسرة والنيل من الضوابط التي تحكمها، ما يعد انتهاكا لحسن الأخلاق وهدم قواعد الآداب العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

رفض الاستئناف الراقصة حورية فيديوهات مخلة محكمة جنح مستأنف الاقتصادية

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