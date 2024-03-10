الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

للسنة الثانية علي التوالي.. دورة رمضانية تجمع قضاة ونواب الإسكندرية

نادي قضاة
نادي قضاة

ينظم نادي قضاة الاسكندرية، برئاسة المستشار سعد السعدني، دورة رمضانية للسنة الثانية على التوالي، الخميس والجمعة في اليوم الرابع والخامس من شهر رمضان المعظم، بملاعب جرين بلازا بمنطقة سموحة وسط الإسكندرية.

وتقام الدورة تحت إشراف لجنة مشكلة من القضاة وهم المستشار هشام بهلول والمستشار أحمد مهابة، والمستشار رامي حسن، المستشار محمد أنور، والمستشار محمود حرحش.

تقام كل عام

وصرح المستشار أحمد مهابة، عضو مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية، والمشرف على الدورة، بأن الدورة هذا العام يشترك بها جميع الهيئات القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة في أجواء رمضانية يغلبها الود والمحبة ويقيم نادي قضاة الإسكندرية كل عام هذه الدورة.

ويشارك بها أيضًا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مباريات ودية مع مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية، كما تم الاستعانة بحكام دوليين للمباريات كما تم دعوة قدامي اللاعبين لحضور فعاليات الدورة الرمضانية والخروج بها في أفضل صورة، وسوف يتم خلال احتفالية في اليوم الثاني والأخير توزيع الميداليات وحصول الفريق الفائز علي كأس الدورة.

دورة رمضانية قضاة ونواب الإسكندرية قضاه الإسكندرية شهر رمضان وسط الإسكندرية

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