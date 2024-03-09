التحفظ على 25 ألف قطعة ألعاب نارية محظورة فى الإسكندرية

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية التحفظ على 25 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام محظورة الاستخدام، قبل ترويجها وبيعها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة ألعاب نارية محظور بيعها.

معلومات سرية

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، بالاتجار فى الألعاب النارية محظورة الاستخدام لأنها تمثل خطرا على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافه وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 25 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ على أكثر من 30 ألف قطعة ألعاب نارية محظور تداولها قبل ترويجها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المتهم على ذمة التحريات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالألعاب النارية المحظورة تداولها.

تم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على أكثر من 30 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 عاطلين، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهتهم أقرَّوا بنشاطهم على النحو المُشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.