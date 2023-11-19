ضبط 3 تجار ألعاب نارية فى الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 3 عاطلَين؛ بتهمة الاتجار في الألعاب النارية، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 عاطلَين، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهتهم، أقرَّوا بنشاطهم على النحو المُشار إليه؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.