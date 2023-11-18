السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 متهمين بغسل 50 مليون جنيه في الإسكندرية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة فى الإسكندرية.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل الاموال عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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