السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قرار من النيابة بشأن جثث ضحايا "عقار الورديان" غرب الإسكندرية

انهيار العقار
انهيار العقار

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسه لمعاينة اثار انهيار عقار قديم بمنطقة الورديان المأهول بالسكان والذي تسبب في مصرع 4 اشخاص وأصابه سيدة، وسؤال شهود العيان والمصابين حول الواقعة والتحفظ علي ملف العقار من الحي لفحصه، والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بانهيار عقار قديم

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الورديان يفيد بانهيار عقار ووجود ضحايا ومصابين فى العقار رقم رقم 20 بشارع السبكي متفرع من القفال بمنطقة الورديان، ووجود متوفين وهم احمد فخر الدين وهالة احمد فخر الدين  تم نقلهم لمشرحة جمال حماده، وتامر احمد فخر تم نقله لمشرحة راس التين، وعطيات محمد كمال الدين، تم نقلها لمشرحة كوم الشقافة، كما تم نقل المصابه روحية احمد فخر الدين، الي
مستشفي جمال حماده.

انتقال الأجهزة الأمنية

كانت قد انتقلت الأجهزة الأمنية ومسئولي الحي وتم الدفع ب 4 سيارات للدفاع المدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم، مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية مأهول بالسكان وصادر له القرار رقم 65 لسنة 2023 بهدم الطابقين العلويين وترميم الأرضي والأول، وأن العقار انهار حتى سطح الأرض باستثناء أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

التصريح بدفن جثث ضحايا عقار الورديان غرب الاسكندرية

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