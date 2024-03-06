"جيل الإسكندرية" يثمن توجيهات الرئيس السيسي بالإفراج عن البضائع

أشاد الدكتور عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وامين عام محافظة الإسكندرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة والمتعلقة بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ والأولويات ستكون للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.

أضاف "عوض"، أن الإسراع بعمليات الإفراج عن الخامات الرئيسية سيسهم فى تحسين معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات المستهلكين والذى سينعكس بدوره على أسعار البيع.

تذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين

وطالب أمين حزب الجيل في الإسكندرية، الحكومة بتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، وكذا الأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية، على نحو يتكامل مع جهود الدولة في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا، وتداعيات الصراع الروسى الأوكرانى، وما ترتب على ذلك من اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد، كما قدم عمر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تدخله وقراره الصائب لحل كل المشاكل والمعوقات التى تواجه الدولة المصرية خاصة فى ظل ظروف وعواصف اقتصادية تضرب العالم كله.

ويستعد ميناء الإسكندرية غدا الخميس، لاستقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للإشراف ومتابعة سير عمليه الإفراج عن البضائع الجمركية داخل الميناء، وذلك بناءا علي توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمساهمة في توفير السلع الغذائية في الاسواق لتحقيق التوازن والانضباط في السوق المصري، ويذكر أن البضائع المفرج عنها تشمل "السلع الغذائية والاعلاف والادوية ومستلزمات الانتاج".