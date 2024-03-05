إحالة أوراق أستورجي للمفتي بتهمة خطف طفلة والتعدى عليها بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله خطاب، إحالة أوراق "أستورجي" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب له من اتهامه بخطف طفلة بالتحايل والتعدي عليها، وحددت دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.

بلاغ بخطف طفلة

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 95 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنشية يفيد بورود بلاغ من والدة المجني عليها بقيام المتهم بخطف نجلتها، في دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "م. ح. ع" استورجي وصاحب سايبر، خطف الطفلة المجني عليها "ه. م. ح" 8 سنوات، بالتحايل باستدراجها إلى محله بزعم تمكينها من اللعب بأجهزة الحاسب الآلي والدراجة الهوائية مستغلاً صغر سنها، مباعدًا بينها وبين ذويها، واستدرجها للدور العلوي وتعدى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي توصلت إلى صحة الواقعة وكذلك التحفظ علي كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، وقررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها في جلستها المنعقدة.