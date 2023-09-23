السجن 10 سنوات لعامل هتك عرض طفله فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل جمع بلاستيك بالسجن لمدة 10 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتعدي وهتك عرض طفلة بغير قوة أو تهديد، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع والمستشار عمرو محمد عبد المطلب والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم ، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب.

بلاغ من والدة المجنى عليها

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 19106 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ والد المجني عليها ،لقيام المتهم بالتعدي علي نجلته بدائرة القسم.

المتهم تقدم لخطبة المجنى عليها

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة انه علي اثر علاقة عاطفية بين المتهم "س.ال.ا"، عامل في جمع البلاستيك، وبين المجني عليها "ص.س.م"، 16 سنة، طالبة، علي مدار 5 سنوات، وتقدم المتهم لأهليتها بطلب خطبتها أكثر من مرة ولم يتم إجابة طلبة إلا أنهما تقابلا سويا عدة مرات على مدار 4 أشهر، وتعدي عليها بدون قوة أو إكراه، وقامت بإبلاغ أهليتها وتوجهوا لقسم شرطة الدخيلة، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق وباستجواب المتهم في التحقيقات أقر بوجود علاقة عاطفية بينه وبين المجني عليها، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم في جلستها.