طلب التحريات بشأن وفاة فتاة سقطت من "الرابع" في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع من الشقة محل سكنها بمنطقة الدخيلة البحرية، بسبب إصابتها بمرض نفسي بسبب خلافات عائلية، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بوفاة فتاة

تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى العجمى العام بوصول فتاة مصابة بكسور فى أنحاء متفرقة من الجسم، ونزيف فى المخ على اثرها لقت مصرعها.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين وجود المدعوة مريم.م.ع، 17 سنة، ربة منزل، مقيمة بشارع مسجد ناجى، الدخيلة البحرية، مصابة بإصابات متعددة ولا يمكن استجوابها.

تعاني من مرض نفسي

وقررت شقيقتها "و.م"، 23 ربة منزل، بأن المتوفية غافلت أسرتها وألقت بنفسها من نافذة غرفة نومها بالدور الرابع، بسبب ظروف نفسية صعبة لوجود خلافات أسرية، ولم تتهم أحد بالتسبب فى وفاتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

طلب تحريات المباحث حول سقوط عامل من الطابق الثالث بعقار بمنطقة الهانوفيل

كانت قد قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط عامل من الطابق الثالث بعقار بمنطقة الهانوفيل غرب المدينة، اثناء محاولته الهروب من زوج عشيقته الذي ضبطه بصحبة زوجته في غرفة النوم، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والاستعلام من المستشفى عن حالة المصاب، وسؤاله عندما تسمح حالته بذلك، وسرعة ضبط وإخطار الزوجة الهاربة.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، بورود بلاغًا من الأهالي يفيد سقوط شخص من عقار بمنطقة الهانوفيل وأصيب، علي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبسؤال المبلغ المدعو م، 38 سنة، سائق، قرر أنه عند عودته من عمله وأثناء دخوله الشقة سكنه بالطابق الثالث علوي بالعقار محل البلاغ شعر بحركة غريبة بغرفة نومه وبإستطلاع الأمر فوجئ بوجود م.م، 47 سنة، عامل أمن، مقيم بالمنطقة محل البلاغ، صحبة زوجته ز، 36 سنه، ربة منزل، في وضع مخل.

وتابع الزوج في المحضر أن المذكور عندما شاهده قفز من نافذة غرفة النوم محاولًا الهرب، مما أدى إلى إصابته باشتباه كسر بالحوض وتمكن بمساعدة الأهالي من الإمساك به، بينما تمكنت زوجته من الهرب.