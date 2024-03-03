المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي، بمعاقبة عاملين بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 13404 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمان وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.



ضبط المتهمين

وتوصلت التحقيقات إلى أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش كل من "م. ال. ر" عامل، و" ا. س. ع" عامل؛ لاتجارهما في المواد المخدرة، وحال تواجدهما بمكان الضبط لترويج مخدر الحشيش تم ضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزة كل منهما علي مبلغ مالي وهاتفين محمولين وبحوزة المتهم الثاني طربة حشيش، وبتفتيش المركبة استقلالهم عثر بداخلها على 299 طربة حشيش.

وبمواجهتهما أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والمركبة في أعمال الترويح المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.