التحقيق في إصابه عامل بحروق بسبب مشاجرة لخلافات الجيرة بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول، أصابه عامل بحروق شديدة من الدرجتين الأولى والثانية، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمنطقة أبو يوسف، وحجزه بالمستشفى في حالة حرجة، ولا يمكن استجوابه، والتحفظ على المصاب بالمستشفى الرئيسى الجامعى، وبسؤاله عندما تسمح حالته بذلك، وحجز المتهمين الآخرين بديوان القسم لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتفريغها بمعرفة المختصين.

بلاغ بوجود مشاجرة

تلقى اللواء خالد البروى، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الإسكندرية، إخطارا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين بشارع مسجد الفتح، منطقة أبو يوسف، بدائرة القسم.

انتقال رجال الشرطة

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم الي مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص وتبين حدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول بلال.أ، 27 سنة، عامل، وشقيقه محمد، 31 سنة، عامل أمن بشركة خاصة، مصاب بحروق بالوجه والصدر واليدين من الدرجتين الأولى والثانية، وتم نقله إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، ولا يمكن استجوابه.

وطرف ثان محمد إسماعيل، 33 سنة عامل، مصاب بحروق بسيطة بالوجه والصدر واليدين، تم نقله إلى مستشفى الطاهر الخاصة لتلقى الإسعافات اللازمة.

خلافات الجيرة

كشفت التحريات إلى أن الطرفين مقيمان بالشارع محل البلاغ، وبينهما خلافات بسبب الجيرة، ويوم الواقعة حدثت بين الطرفين مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، وعلى إثرها قام خلالها الأخير بسكب مادة معجلة للاشتعال بنزين من عبوة بلاستيكية كانت بحوزته على الثاني، وإشعال النيران به مستخدمًا قداحة ولاعة مما أدى إلي حدوث إصابته المنوه عنها.

القبض على طرفي المشاجرة

علي الفور تمكن ضباط مباحث القسم من ألقاء القبض على طرفي المشاجرة وبمواجهتهما أقرا بالواقعة، وتم التحفظ على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.